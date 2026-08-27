Баранина бьет рекорды, а свинина в Уральске - самая дешевая в стране: как меняются цены на мясо

В июле текущего года мясо подорожало на 15,8% по сравнению с июлем 2025-го.

В Казахстане сохраняется высокий спрос на мясо и мясопродукты, однако расходы населения на их покупку заметно увеличиваются. Подорожание мясной продукции уже опережает общие темпы инфляции в стране, сообщает EnergyProm.

Согласно исследованию, уровень потребления мяса остается стабильным: в первом квартале на каждого казахстанца приходилось в среднем по 20,7 кг мясной продукции против 20,6 кг годом ранее. Объемы производства также демонстрируют рост - за два квартала 2026 года выпуск свежего и охлажденного мяса увеличился на 9,3% и составил 48,2 тыс. тонн.

- В июле текущего года мясо подорожало на 15,8% по сравнению с июлем 2025-го. Годом ранее рост цен составлял 13,2%, в июле 2024-го - 4,1%, в июле 2023-го - 11,2%. За последние месяцы темпы удорожания несколько замедлились: в июле 2026 года мясо выросло в цене на 0,7% за месяц, в июне - на 0,8%, в мае - на 1%, - отмечается в источнике.

Для сравнения: общая годовая инфляция по итогам июля составила 10,2%, а месячная - 0,6%.

Где сильнее всего выросли цены?

Наибольшее удорожание мяса зафиксировано в Жетысуской области - на 21,9%. В Акмолинской и Улытауской областях цены поднялись на 19,6%, в Жамбылской - на 17,4%, в Северо-Казахстанской - на 17,1%, а в Туркестанской - на 16,7%. Наименьший прирост отмечен в Восточно-Казахстанской (12,2%), Кызылординской (12,9%) и Алматинской (13,6%) областях.

Сколько стоит мясо в регионах:

Баранина (включая бескостную) показала максимальный рост - сразу на 27,9% за год. Средняя цена по стране составила 4,5 тыс. тенге за кг (дороже всего в Астане - 5,4 тыс., дешевле всего в Кокшетау - 3,8 тыс.).

Говядина (с костями) подорожала на 15,1%. Средняя стоимость - 3,8 тыс. тенге за кг (максимум в Алматы - 4,2 тыс., минимум в Актобе - 3,4 тыс.).

Конина выросла в цене на 14,4% и в среднем по республике стоила 4,3 тыс. тенге за кг (самая высокая цена в Петропавловске - 4,7 тыс., самая низкая в Туркестане - 4 тыс.).

Свинина (включая бескостную) прибавила 11,3%, ее средняя цена зафиксирована на отметке 3 тыс. тенге за кг (дороже всего в Актау - 3,7 тыс., дешевле всего в Уральске - 2,3 тыс.).

- Рост производства пока не превращается в ценовое преимущество для потребителей. Несмотря на увеличение выпуска, мясо дорожает быстрее общей инфляции, причем особенно сильно растут цены на баранину. Это показывает, что для внутреннего рынка важен не только объем производства, но и возможность обеспечить стабильные цены для населения, - подчеркивают аналитики.

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