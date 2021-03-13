В Уральске подорожал бензин

Цена повысилась на бензин марки АИ-92 и АИ-92 премиум, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водители возмущены тем, что цена на бензин, хоть и не намного, но все же повысилась. - На днях я заправлялся еще по старой цене, а сегодня она уже выше. Я понимаю, что это вроде копейки, но все же бьет по карману. Почему цены на все растут, а зарплату нам никто не повышает, - говорит водитель по имени Арман. Стоит отметить, что цена на АИ-92 на АЗС "Беркут" повысилась до 150 тенге за литр, АИ-92 премиум стал стоить 153 тенге, ранее он стоил 150 тенге. АИ-95 здесь и вовсе нет в наличии. На АЗС "Не