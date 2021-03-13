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Социум

В Уральске подорожал бензин

Цена повысилась на бензин марки АИ-92 и АИ-92 премиум, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водители возмущены тем, что цена на бензин, хоть и не намного, но все же повысилась. - На днях я заправлялся еще по старой цене, а сегодня она уже выше. Я понимаю, что это вроде копейки, но все же бьет по карману. Почему цены на все растут, а зарплату нам никто не повышает, - говорит водитель по имени Арман. Стоит отметить, что цена на АИ-92 на АЗС "Беркут" повысилась до 150 тенге за литр, АИ-92 премиум стал стоить 153 тенге, ранее он стоил 150 тенге. АИ-95 здесь и вовсе нет в наличии. На АЗС "Не
Дана Рахметова
В Уральске подорожал бензин
Цена повысилась на бензин марки АИ-92 и АИ-92 премиум, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске подорожал бензин
В Уральске подорожал бензин
Водители возмущены тем, что цена на бензин, хоть и не намного, но все же повысилась. - На днях я заправлялся еще по старой цене, а сегодня она уже выше. Я понимаю, что это вроде копейки, но все же бьет по карману. Почему цены на все растут, а зарплату нам никто не повышает, - говорит водитель по имени Арман. Стоит отметить, что цена на АИ-92 на АЗС "Беркут" повысилась до 150 тенге за литр, АИ-92 премиум стал стоить 153 тенге, ранее он стоил 150 тенге. АИ-95 здесь и вовсе нет в наличии. На АЗС "Нефтэк" цена на АИ-92 со 154 тенге поднялась до 159 тенге за литр. АИ-95 здесь стоит 182 тенге. Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области Кайрат Мухамбеткалиев отметил, что цены на ГСМ на внутреннем рынке Казахстана формируются на основе спроса и предложений, то есть регулируются рынком. - Государственное регулирование розничной цены на ГСМ отсутствует. Рост цены обусловлен повышением отпускной цены с 1 февраля заводов-производителей и желездорожных тарифов на транспортировку нефтепродуктов внутри страны, - объяснил Кайрат Мухамбеткалиев.
В Уральске подорожал бензин
В Уральске подорожал бензин
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подорожание Бензин

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