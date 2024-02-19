В редакцию "МГ" обратилась Наталья Алтымбекова, её сын 30 декабря прошлого года, находясь в СИЗО из-за эмоционального стресса проглотил инородный предмет. 23-летнего мужчину отвезли в больницу. Выяснилось, что предмет находится в правой подвздошной области и малого таза.

По словам матери, ее сын плохо себя чувствует, похудел почти на 20 килограмм, его постоянно рвет. За это время юношу в больницу возили четыре раза, но каждый раз возвращали назад.

— Когда это случилось мне никто ничего не сказал, я случайно узнала, что мой сын плохо себя чувствует. В больнице самостоятельно попросила снимки и историю болезни. Позже я его платно повела к врачу, нам сказали, что требуется хирургическое вмешательство. Я готова оплатить операцию, но из СИЗО его не выпускают, говорят, что само выйдет. Но мой ребенок мучается, ему укол делают и на этом все. Почему такое халатное отношение? Почему врачи не бьют тревогу, почему начальник следственного изолятора не исполняет свои обязанности? Если врач говорит, что нужна операция, то ее нужно делать. Меня просто игнорируют, не дают положить сына на операцию, — говорит Наталья Алтымбекова.

В пресс службе департамента УИС на запрос редакции ответили, что у них нет медиков и вся медицина относится к управлению здравоохранения.

— У нас нет медиков, мы относимся к первой поликлинике. От них направления на операцию не было, а наше учреждение работает согласно документам, — сообщили в ведомстве.

Заместитель директора поликлиники №1 Жанар Амангельдиевна сообщила, что молодой человек проглатывает инородные предметы не в первый раз и во всех случаях ему оказывалась медицинская помощь.

— Первый раз предмет был проглочен 30 декабря, но рентген показал, что внутри его нет. То есть он вышел естественным путем. Затем 23 января подследственный глотает саморез. Его осматривали два хирурга и экстренных показаний к операции не было. Поэтому его отправили в поликлинику, чтобы планово встать на портал и сделать операцию. С тех пор он начал проходить обследования, сдавать анализы, его осматривали профильные специалисты. А сегодня утром его поставили на портал. Все это время за ним наблюдал персонал нашей поликлиники. Я лично осматривала его, никой желтушности, температуры или кровотечения не было, — говорит Жанар Амангельдиевна.