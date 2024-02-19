На 100 тысяч тенге оштрафовали жителя Атырау за публикацию чужой фотографии

По Атырауского городского суда, подсудимый без согласия опубликовал статью в социальной сети Facebook с фотографией потерпевшей на рабочем месте.

Пострадавшая считает это вмешательством в ее личную жизнь и нарушением личных границ. Она попросила удалить фотографию и возместить моральный ущерб в размере 200 000 тенге.

Суд пришел к выводу, что фотография была получена незаконным путем, причинив этим нравственные страдания жертве. Поэтому подсудимого обязали удалить публикацию из соцсетей и возместить истцу 100 000 тенге. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

