Авария произошла 19 декабря 2023 года утром на автодороге Самара-Шымкент в Иргизском районе возле поселка Курылыс. Дети из школы поселка Жаныс би Иргизского района вместе с учителем ехали на этап республиканской олимпиады в районный центр, и попали в ДТП.

Два школьника 2007 и 2008 годов рождения и учитель погибли на месте, трое детей получили ушибы и ссадины.



Учитель и пятеро школьников ехали в Иргиз на «Toyota Alphard», машина на трассе столкнулась со встречным грузовым «Volvo». Дети ехали без сопровождения полиции.

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда, в специализированном межрайонном суде рассматривается уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. 23 февраля ожидается предварительное слушание.

