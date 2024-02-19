Если их не поддержать, то мы можем остаться без воды и тепла - аким ЗКО о низких тарифах
Аким ЗКО Нариман Турегалиев призвал горожан реально посмотреть на тариф, который есть сейчас.
— На сегодняшний день, за каждый кубический метр воды, мы оплачиваем 64 тенге. Это за тысячу бутылок воды 0,5 - всего 64 тенге. А на полках магазина бутылка воды сколько стоит? Представляете, какой у нас тариф? Я сравниваю для того, чтобы сказать насколько у нас низкий тариф! Вы хотите, чтобы водоканал обеспечивал нас. Сейчас заработная плата работников коммунальных служб, максимально — 200 тысяч тенге. Минимальная зарплата 90 тысяч тенге. Представляете? Взять нашу электросетевую компанию, никто туда не хочет идти работать за 150 тысяч тенге. Там нехватка кадров. Помните, недавно был коллапс, выпал снег, нужно было приводить город в порядок. Как было сложно и днем, и ночью работникам коммунальных служб трудиться за 150 тысяч тенге. Когда был порыв в коллекторе, работали до трёх ночи, — сказал аким ЗКО.
Он отметил, что дифтариф - мизерный.
— «Жайыктеплоэнерго» имеет в год 1,8 млрд тенге инвесттарифа. Этих денег не хватит на ремонт одного КНС. В этом году завершаем ремонт двух КНС. Порядка семи миллиардов тенге направили на их ремонт. У нас спрашивают, почему мы помогаем коммунальным предприятиям? Если не поддерживать их, то можем сидеть без воды и тепла. Мы даже не покрываем стоимость стратегических товаров, таких как газ и электроэнергия, — пояснил Нариман Турегалиев.