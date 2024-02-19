Четвертого февраля в Алматы представители власти остановили Toyota Сamry, за рулем был Нурсултан Назарбаев, предает Central media news. Тезку экс-президента попросили подышать в трубку, после чего повезли на медицинское освидетельствование.

Нурсултана Назарбаева ждет суд и арест на 15 суток. Его лишили права управлять транспортным средством сроком на семь лет. Машину полицейские доставили на штрафстоянку.

Правда, однофамилиц президента подал апелляционную жалобу, не согласившись с таким решением. 23-летний водитель считает, что его остановили без уважительной причины, и незаконно заставили сдавать кровь на определение степени алкогольного опьянения, ведь первая медэкспертиза не показала результатов.

Девятого февраля в Алматинском городском суде решили, что Нурсултану Назарбаеву придётся отсидеть 15 суток и в течение семи лет пользоваться услугами такси и общественного транспорта.