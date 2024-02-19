Отметить на рабочем месте с коллегами день рождения или повышение по службе может обернуться для казахстанцев штрафом или даже административным арестом - в случае, если на столе будет алкоголь, передает Tengrinews.kz.

Распитие алкогольных напитков в общественных местах или появление в состоянии опьянения на публике считается правонарушение. Согласно закону распивать горячительные напитки можно только в специально отведенных местах, в барах, рестораны и кафе. Само появление в нетрезвом виде влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге - прим.автора).

В МВД РК отметили, что для возбуждения административного дела по этой статье не требуется заявления физического или юридического лица. Это значит, что полицейские могут оштрафовать по факту распития алкоголя или появления в нетрезвом виде.

К общественным местам также относятся организации образования и здравоохранения, музеи и библиотеки. Помещения госорганов и организаций, не использующих пропускной режим и рабочее место.