У сына жительницы Атырау — экссудативный отит обоих ушей. Его направили в областную больницу на ЛОР-операцию по шунтированию барабанной перепонки, передает телеграм-канал

Atyrau.online.

По словам женщины, покупать шунты за свой счет ей пришлось потому, что в больнице своих не оказалось.

— Врач дал мне номер телефона того, кто продаёт эти шунты. Пара этих шунтов стоит 42 тысячи, но у меня нет таких денег. Я сказала об этом врачу и напомнила, что детям до 18 лет медицина бесплатная. В ответ лишь услышала, что операция будет проведена только после того, как поступят шунты в больницу, — рассказала жительница Атырау.

В администрации Атырауской областной детской больнице пояснили, что заявку на приобретение материалов отправили еще в сентябре, но ни одного участника тендера не нашлось. В этом году больница снова подаст документы на покупку шунтов.