Глава региона сообщил, все ли дети-сироты после ремонта «Шанырака» смогут вернуться в свои комнаты.
— Данный вопрос не решался долгие годы, деньги не выделяли. Я поставил задачу, весной ремонт должны завершить, кроме благоустройства. После чего все вернутся на места, где проживали ранее. Создали там все условия. Благоустройство зимой делать не правильно. Можете не переживать, что касается получения квартир и очереди, то выкуп жилья разрешили на законодательном уровне, — ответил глава региона.