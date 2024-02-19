В редакцию «МГ» обратились жители многоэтажных домов разных микрорайонов, которые жалуются на сильный гололед во дворах домов и бездействие обслуживающих компаний. Многие получают серьезные травмы. Горожане говорят, что никто не следит за тем, чтобы территории обрабатывали.

— Я живу по адресу Курмангазы, 167. У нас мусорка находится вдали от дома. Так вот вынести мусор для нас подвиг, так как очень скользко. Обращался в КСК «Алмаз», ответили что такие погодные условия.... Это же не дело. Если пожилой человек упадет, то всё считай сляжет. Просто пойти в магазин — невозможно. Столько людей падают и получают серьёзные травмы, — сказал житель дома Дмитрий Вяхирев. - Живем в двух шагах от школы №6 и едва ли не ползком добираемся по улице Карева до проспекта Назарбаева, очень скользко, - сетует жительница дома по улице 8 марта.

Между тем, в акимате Уральска отметили, что обслуживанием двора занимается управляющая организация данного дома: КСК, ОСИ или ПТ.

В КСК «Алмаз» пояснили, что они посыпают песком только ту территорию, которая им принадлежит.

— Мы не можем обслуживать городскую территорию, там уже вопросы к ДЭП. В случае с домом по Курмангазы, 167, то там буквально метр от подъезда наша территория, остальное не наше, — отметили в КСК.

Такая же ситуация сложилась по адресам Ескалиева, 146, Монкеулы, 85/2, Астана, 20. Жильцы не могут дойти до мусорки.

В ТОО «Жайык таза кала» сообщили, что они посыпают только дороги и тротуары. Внутридомовые территории не обрабатывают.

К слову, в управлении здравоохранения ЗКО дополнили, что только сегодня, 19 февраля, с травмами из-за гололёда в больницы города обратились 92 человека.