Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности в Актюбинской области пресечен канал поставки наркотиков из южных регионов, передает Polisia.kz.

– Так, в Актобе была остановлена автомашина Toyota Alphard под управлением жителя этого города. В результате обыска авто в багажнике обнаружено и изъято шесть полимерных мешков, обмотанных прозрачной скотч-лентой, с веществом растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является марихуаной весом 57,5 кг, – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

При проведении целевых оперативно-розыскных мероприятий был задержан еще один человек, в гараже которого было обнаружено и изъято два больших черных пакета с веществами растительного происхождения. Изъятое вещество также является марихуаной весом около 20 кг. На момент задержания мужчина, согласно заключению медицинского освидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиоидов. Эти наркотики общим весом более 77 кг задержанные доставили в регион и хранили их с целью последующего сбыта.

По словам Амирханова, по делу проводятся следственные действия. Кроме того, он напомним, что за данное преступление, совершенное в составе организованной преступной группы, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.