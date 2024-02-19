По информации министерства просвещения РК, с сентября прошлого года размер стипендии для 250 тысяч студентов колледжей увеличился на 50%. В этом году она повысится еще на 50% с контингентом около 300 тысяч студентов.

Студенты специальностей среднего звена вместо текущих 31 422 тенге будут получать 41 896 тенге. Для обучающихся по рабочим квалификациям стипендия увеличится с 32 681 тенге до 43 574 тенге, - поделился главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.

Помимо этого, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – питанием и проездом. Напомним, всего в колледжах страны обучаются 542 тысяч студентов, из них 344 тысяч охвачены бесплатным техническим и профессиональным образованием.