— Сначала поиски велись сотрудниками ДЧС, полицейскими и родственниками пропавших на авто и в пешем порядке. Уже сегодня, 19 февраля, к поисково-спасательным работам привлекли вертолет МИ - 8 АО «Казавиаспас» МЧС РК. Их нашли. Автомобиль пропавших застрял в болотистой местности. Спасенные не нуждались в медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.

В департаменте ДЧС Атырауской области рассказали, что жители поселка Макат Макатского района на Toyota выехали 18 февраля на поиски скота и не вернулись обратно. Было известно лишь то, что они направились в сторону зимовки, расположенной в 60-ти километрах от посёлка Макат. В автомобиле находилось трое взрослых и 8-летний ребёнок.В поисках участвовали 18 человек и пять единиц техники.