- Виновник ДТП скрылся, начато расследование по части 3 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и статье 347 УК РК «Оставление места ДТП». Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, совершившее преступление. Он является нашим действующим сотрудником полиции. Hyundai, на котором совершён наезд на пешехода, водворён на штрафстоянку. Несмотря на то, что он является сотрудником, мы приняли самые жёсткие меры и водворили его в изолятор временного содержания. Мы приносим свои соболезнования семье потерпевшего, - рассказал Мирхат Аженов.

- От дачи показаний он отказался. Но в совершении преступления признался. Другие моменты происшествия будут выясняться, - добавил Аженов.

Фото из архива "МГ" Как сообщил начальник управления дознания Ерлан Джаксыбаев, в ночь на 18 сентября произошло ДТП на улице Момышулы в Уральске, в результате которого пострадавший скончался на месте происшествия.По его словам, дело находится на контроле не только руководства департамента, но и руководства МВД. По делу назначены ряд экспертиз.Как отметили в ведомстве, за рулём автомобиля находился участковый в звании капитана полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.