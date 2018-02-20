В Уральске построят Дворец культуры на 1200 посадочных мест

Новый Дворец культуры будет располагаться на новой площади в микрорайоне имени Конаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 20 февраля, в малом зале акимата г. Уральск обсудили проект строительства нового здания Дворца культуры. Проектированием нового Дворца культуры займется главный архитектор ТОО "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования" Ермек БЕКБОЛАТОВ, главным инженером проекта будет Альбина АЯЛОВА. - Изначально перед нами стояла задача - предоставить проект выставочного зала, небольшого концертного зала и зала собраний на 300 мест в