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Происшествия Социум

В Уральске построят Дворец культуры на 1200 посадочных мест

Новый Дворец культуры будет располагаться на новой площади в микрорайоне имени Конаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 20 февраля, в малом зале акимата г. Уральск обсудили проект строительства нового здания Дворца культуры. Проектированием нового Дворца культуры займется главный архитектор ТОО "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования" Ермек БЕКБОЛАТОВ, главным инженером проекта будет Альбина АЯЛОВА. - Изначально перед нами стояла задача - предоставить проект выставочного зала, небольшого концертного зала и зала собраний на 300 мест в
Кристина Кобина
В Уральске построят Дворец культуры на 1200 посадочных мест
Новый Дворец культуры будет располагаться на новой площади в микрорайоне имени Конаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 20 февраля, в малом зале акимата г. Уральск обсудили проект строительства нового здания Дворца культуры. Проектированием нового Дворца культуры займется главный архитектор ТОО "Научно-исследовательский институт типового и экспериментального проектирования" Ермек БЕКБОЛАТОВ, главным инженером проекта будет Альбина АЯЛОВА. - Изначально перед нами стояла задача - предоставить проект выставочного зала, небольшого концертного зала и зала собраний на 300 мест в одном многофункциональном здании. Но в дальнейшем его увеличили и сложность состояла в том, что для его проектирования нет много места. Здание будет выполнено в классическом стиле. На первом этаже будет вход в вестибюль, на третьем - выставочный зал и зал совещаний. На втором - обеденный зал. На четвертом этаже будет расположен светопроекционный балкон на 270 зрителей. На цокольном этаже будет паркинг. В здании также будет располагаться концертный зал, рассчитанный на 1120 посадочных мест, для проведения концертов. Что касается размеров здания, то пока мы ничего сказать не можем, - сообщил Ермек БЕКБОЛАТОВ. Также Ермек БЕКБОЛАТОВ пояснил, что глубина сцены концертного зала, согласно проекту, будет составлять 10 метров, а ширина - 15. Заместитель акима города Уральска Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ предложил внести некоторые изменения в проект. - В первую очередь мы должны рассматривать многоуровневую сцену с оркестровой ямой, ее размеры должны быть не менее 400 квадратных метров, можно и больше. Предусмотрена хорошая система отопления. На фасаде должен быть национальный орнамент. Необходимо сделать более развернутый лестничный марш, - заявил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. По словам директора Молодежного творческого центра управления культуры, архивов и документации акимата ЗКО Марата КАЛИЕВА, дата начала строительства нового здания неизвестна.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
дворец культуры

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