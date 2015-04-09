В Уральске пояснили, зачем в школах рассказывают о коррупции

Сегодня, 9 апреля, в департаменте госслужбы и противодействию коррупции прошел дисциплинарный совет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На дисциплинарном совете были озвучены итоги работ государственных органов за прошлый год. По словам руководителя управления дисциплинарно-административной практики и государственных услуг Аманкоса ЖУБАНЫШ, в прошлом году ими были проведены встречи с государственными служащими, студентами и школьниками с разъяснениями о коррупции и том, как с ней бороться. - Когда на сайтах появилась информация о встречах в школах, читатели стали оставлять комментарии