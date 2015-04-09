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Социум

В Уральске пояснили, зачем в школах рассказывают о коррупции

Сегодня, 9 апреля, в департаменте госслужбы и противодействию коррупции прошел дисциплинарный совет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На дисциплинарном совете были озвучены итоги работ государственных органов за прошлый год. По словам руководителя управления дисциплинарно-административной практики и государственных услуг Аманкоса ЖУБАНЫШ, в прошлом году ими были проведены встречи с государственными служащими, студентами и школьниками с разъяснениями о коррупции и том, как с ней бороться. - Когда на сайтах появилась информация о встречах в школах, читатели стали оставлять комментарии
Анэль Кайнеденова
В Уральске пояснили, зачем в школах рассказывают о коррупции
Сегодня, 9 апреля, в департаменте госслужбы и противодействию коррупции прошел дисциплинарный совет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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photo65236
 На дисциплинарном совете были озвучены итоги работ государственных органов за прошлый год. По словам руководителя управления дисциплинарно-административной практики и государственных услуг  Аманкоса ЖУБАНЫШ, в прошлом году ими были проведены встречи с государственными служащими, студентами и школьниками с разъяснениями о коррупции и том, как с ней бороться. - Когда на сайтах появилась информация о встречах в школах, читатели стали оставлять комментарии "зачем пятиклассникам знать о коррупции", - рассказал Аманкос ЖУБАНЫШ. - Но мы не говорим с ними о коррупции, мы говорим с ними о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое справедливость. Они должны это знать. По его словам, они также разъясняют государственным служащим о произошедших изменениях. К примеру, если госслужащий совершит коррупционное правонарушение, ему помимо основного наказания грозит увольнение и пожизненное лишение права работать в государственной службе. - Откуда это взято, что если человек совершил правонарушение, его нужно лишать пожизненного права работать на госслужбе? - возмутился член диссовета Алибек САТБАЕВ. - Он понес наказание, исправился, и почему после этого он не может вновь вернуться на свою работу, если он хороший специалист? Как при Сталине! К этому времени возвращаемся? На это Аманкос ЖУБАНЫШ ответил, что госслужащие будут лишены пожизненного права занимать только определенную должность. Например, руководящую или материально-ответственную, и это решает суд. Между тем, из доклада руководителя отдела департамента госслужбы и противодействию коррупции Жаксата МУРАТОВА, при перепроверке отчетных данных 16 территориальных учреждений 4 министрерств РК ими были выявлены многочисленные нарушения. Большая часть нарушений связана с нарушением срока оказания государственных услуг и принятием заявлений неустановленной формы. - В департаменте по защите прав потребителей по ЗКО было выявлено 2 факта нарушения сроков оказания услуг, а также три факта, когда заявления услугополучателей не были зарегистрированы в журнале входящей корреспонденцией, - рассказал он. - В территориальном департаменте комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики было выявлено 14 нарушений. Во всех случаях - это нарушение сроков оказания услуг. Как пояснил замруководителя департамента по защите прав потребителей по ЗКО Сергея ЩЕРБИНА, они осуществляют 6 видов государственных услуг. - Да, действительно, у нас услуги выдаются, вы знаете, по закону услуги могут выдаваться на бумажном носителе, потом через ЦОНы и в электронном е-лицензировании, - рассказал Сергей ЩЕРБИНА. - Когда были проверки, мы выдавали только на бумажном носителе и через ЦОНы. Е-лицензирование мы только начинаем вводить. Жалоб по работе департамента у нас не было. В докладе прозвучало, что при выдаче разрешительных документов у нас были нарушены сроки. Эти сроки были нарушены на 1-3 дня. Это было, мы от этого не отказываемся. Мы внимательно разбирались, почему это случилось. Там просто получилось так, что потребовались дополнительные документы. Подали на услугу, а документы не все были, а канцелярия приняла. Потом пришлось запрашивать дополнительные документы. Поэтому у нас это и произошло. Фото и видео Ербола АМАНШИНА
Коррупция госслужащие Дисциплинарный совет

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