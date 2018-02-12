В Уральске появится новый метод оплаты за проезд

Транспортные карты появятся в Уральске до конца 2018 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 12 февраля, аким Уральска Мурат МУКАЕВ проводит свою первую отчетную встречу перед населением, в ходе которой рассказал о проделанной работе и планах на ближайший год. По словам Мурата МУКАЕВА, в городе появится альтернативный вид оплаты за проезд. - Транспортные карты появятся в общественном транспорте уже до конца этого года. Сейчас в Уральске уже действует программа по оплате за проезд в автобусах при помощи смс-сообщений. В день по трем маршрутам проходит около 200 транзакций. В