В городском отделе прокуратуры прошло заседание с представителями местных исполнительных и правоохранительных органов о мерах профилактики краж в торгово-развлекательных центрах.привел статистику по кражамза последние 10 месяцев. Так, с начала года в Уральске было зарегистрировано более 1000 краж, совершенных в торгово-развлекательных объектах, а также на рынках города. Большинство краж совершено в тех местах, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, охранная сигнализация. - Наиболее часто преступления совершаются в местах торговли, центрах досуга и отдыха. Кражи увеличились на 15% за 10 месяцев, поэтому необходимо принимать все меры для снижения негативного показателя, - пояснил Айдын РАШИДОВ. - Во многом это зависит от халатного отношения самих потерпевших, а также, из-за отсутствия систем охраны на объектах. В основном, происходят хищения чужого имущества, наиболее часто это кража сотовых телефонов, кошельков и документов. Как выяснилось, среди городских рынков наиболее часто кражи совершаются на рынке «Мирлан», за текущий месяц там совершено более 150 краж. - В связи с этим, УВД в течение недели должно предоставить информацию о точках, где конкретно произошли случаи хищения, а руководство рынка должно будет принять все необходимые меры по предотвращению краж. На всех рынках города, а также торгово-развлекательных объектах необходимо усилить меры предосторожности, то есть установить либо камеры видеонаблюдения, либо поставить охрану, - пояснил Айдын РАШИДОВ. Что касается кафе, ресторанов и других увеселительных заведений, то прокурор предложил представителям палаты предпринимателей провести мониторинг и принять необходимые меры. Так, кроме камер видеонаблюдения, было предложено распространить на столах кафе объявления рекомендательного характера, или, к примеру, напечатать эти объявления на салфетках и распространить их в барах и местах общественного питания. Начальник УВД Мирлан АЙКЕНОВ, рассказал о том, что сотрудниками УВД были сделаны два ролика с предупредительной информацией, они размещены в общественном транспорте и на экранах в торгово-развлекательных объектах. Он также предложил распространить на объектах информационные доски с фотографиями лиц, наиболее часто совершающих кражи.