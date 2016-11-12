ДТП произошло на перекрестке улиц Курмангазы и Г. Тукая в 20.00 12 ноября. Как рассказали очевидцы, автомобиль "Киа" двигался по ул. Курмангазы в сторону ДВД ЗКО, в это время позади нее в ту же сторону ехала "Нива", принадлежащая охранной фирме "КМС". - "Киа" стала поворачивать на ул. Г.Тукая, в это время "Нива" объехала припаркованный с левой стороны автомобиль и на перекрестке врезалась в левый передний бок "Кии", когда та поворачивала, - сообщил очевидец произошедшего. От удара автомобиль "Киа" развернуло в обратную сторону, а "Нива" перевернулась на бок. В "Ниве" во время аварии находились три сотрудника "КМС", двое из них, а также водитель "Киа" были доставлены в областную клиническую больницу. На месте работают дознаватели. Другие подробности выясняются.