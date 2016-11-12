Ребенок до сих пор находится в шоковом состоянии, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областной многопрофильной детской больнице, из Жангалинского района в сопровождении родителей и врача поступил ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев. Его доставили в больницу в течение шести часов после получения ожогов после проведения противошоковых мероприятий. Ребенка госпитализировали в реанимацию. Ему был поставлен диагноз: термический ожог третей степени области лица, шеи, спины, передней поверхности туловища. Обожжено около 55% тела. - Травму он получил, упав в посуду с горячим бульоном,- рассказывает комбустиолог детской многопрофильной больницы Гульнара ЕЛЯЕВА. Как рассказала Гульнар ЕЛЯЕВА, ребенок до сих пор находится в шоковом состоянии. - В настоящее время ребенок получает противошоковую терапию, также обезболиваем промедолом. Ребенок находится на специальной кровати клинетрон. Он ежедневно получает перевязки,- пояснила Гульнар ЕЛЯЕВА. Напомним, ЧП произошло на прошлой неделе. Мама с полуторагодовалым ребенком выехала из Уральска в район на свадьбу, где и произошел несчастный случай. Кристина КОБИНА