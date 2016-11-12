Жители дома по улице Мункей улы 79, в районе Зачаганска утопают в талой воде и грязи. Пятиэтажка, которая утопает в воде, была сдана в эксплуатацию всего два месяца назад. Тогда жители очень радовались, что наконец-то получили долгожданное жилье. Но радость эта длилась недолго. Когда растял первый выпавший снег, вся вода пошла под дом. - Талая вода, дождь, все это скапливается, прямо на проезжей части, потом идет в подвал. Мы хотим, чтобы та компания, которая строила этот дом, исправила все эти недостатки. То же самое касается отопления, система работает с перебоями, то холодно, то тепло, - возмущается житель дома Ренат ЕРМУХАНОВ. В подвалах этого дома отсырели стены, а вода стоит до сих пор. Даже пол уже начал трескаться и оседать. Жителей дома тревожит, что будет весной, когда снег начнет таять совсем. - Дом провалиться может, мы за семью боимся. Месяц назад дожди были, вода у нас в подвалах стояла. Вчера заместитель акима города приходил вместе с теми, кто строил этот дом, они сказали, что до трех часов все сделают, засыпят грунт, но как только заместитель ушел, мы никого больше не видели, - говорит другой житель дома Нурлан УТЕГЕНОВ. Сейчас во дворе воды практически нет, но на фотографиях, которые сделали сами жители несколько дней назад, отчетливо видно, что двор в буквальном смысле затоплен. Об этой проблеме уже знают местные исполнительные органы, они дали подрядчикам время для устранения неполадок. - Вчера убедились, что в подвал просачивается вода, там есть некоторые недоделки. Подрядные организации «Алтим» и «ТаскалаТрансГаз» обязались за свой счет устранить все эти недостатки до 28 ноября, - сообщил руководитель отдела строительства г. Уральск Марат МУЛДАШЕВ. В течение месяца подрядчики обещали установить арычную систему и дополнительно проложить тротуар. Еще одна проблема - это снегодержатель на крыше дома. Он отломился и теперь свисает прямо над головами проходящих мимо людей. Дабы избежать несчастного случая, место это обтянули красной лентой. - Это, конечно, упущение подрядчика, они должны были это устранить. Они обязались все исправить, мы это обязательно проконтролируем, - заверил Марат МУЛДАШЕВ. Это не первый случай в Уральске, когда жители новых домов, построенных по государственным программам, страдают по вине подрядчиков, которые недобросовестно выполняют свои обязанности.