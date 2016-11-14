Как рассказали в ДЧС ЗКО, вызов на пульт 101 был зарегистрирован в 07.18. - На КХП загорелась установка для сушки семян подсолнечника. Сейчас пожарные еще работают на месте возгорания. Площадь и причина пока не установлены. Сейчас на месте ЧП работают 15 единиц пожарной спецтехники и 43 человека личного состава, - пояснили в ДЧС ЗКО. По состоянию на 10.00 пожар локализован. Сам хлебокомбинат работает в штатном режиме. Другие подробности выясняются.