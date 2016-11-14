Сейчас расследованием занимается департамент национального бюро по противодействию коррупции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе, в отношении директора КГУ "Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства" Рашида УТЕШЕВА начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 189 ч. 3 п. 2 УК РК "Присвоение и растрата чужого вверенного имущества". Стоит отметить, что проверка в отношении руководства центра адаптации для бомжей началась после обращения сотрудников учреждения в областную прокуратуру с жалобой на просроченные продукты, которыми кормят бездомных.