В Уральске продавали просроченную колбасу

Об этом сообщили сегодня, 1 июня, на брифинге сотрудники департамента по защите прав потребителей ЗКО. С начала года сотрудниками департамента по защите прав потребителей ведется мониторинг в торговых точках области на соответствие нормам пищевой продукции, реализующейся на территории области. Как оказалось, многие предприниматели, где была выявлена продукция, не соответствовавшая нормативам и требованиям безопасности, практически проигнорировали требования департамента, предъявленные по результатам экспертизы пищевой продукции, проведенной с начала текущего года, и вновь выставили на прилавки