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Социум

В Уральске продавали просроченную колбасу

Об этом сообщили сегодня, 1 июня, на брифинге сотрудники департамента по защите прав потребителей ЗКО. С начала года сотрудниками департамента по защите прав потребителей ведется мониторинг в торговых точках области на соответствие нормам пищевой продукции, реализующейся на территории области. Как оказалось, многие предприниматели, где была выявлена продукция, не соответствовавшая нормативам и требованиям безопасности, практически проигнорировали требования департамента, предъявленные по результатам экспертизы пищевой продукции, проведенной с начала текущего года, и вновь выставили на прилавки
Marat
В Уральске продавали просроченную колбасу
Об этом сообщили сегодня, 1 июня, на брифинге сотрудники департамента по защите прав потребителей ЗКО.
IMG_3890
IMG_3890
 С начала года сотрудниками департамента по защите прав потребителей ведется мониторинг в торговых точках области на соответствие нормам пищевой продукции, реализующейся на территории области. Как оказалось, многие предприниматели, где была выявлена продукция, не соответствовавшая нормативам и требованиям безопасности, практически проигнорировали требования департамента, предъявленные по результатам экспертизы пищевой продукции, проведенной с начала текущего года, и вновь выставили на прилавки запрещенную для реализации пищевую продукцию. - В рамках проведенного мониторинга на соответствие качества и безопасности пищевой продукции специалистами департамента и Уральского городского управления по защите прав потребителей в форме государственного закупа был проведен закуп определенного количества пищевой продукции: молочная продукция, мясо птицы, колбасные изделия и прочее на 15 объектах розничной торговли города, - говорит руководитель департамента по защите прав потребителей Мухамед АРЫСПАЕВ. - Экспертиза 89 образцов проб пищевой продукции показала, что из общего количества в 76 выявлены несоответствия требованиям технических регламентов таможенного союза и нормативной документации. По выявленным нарушениям к объектам торговли приняты административные меры: выдано 15 предписаний по недопущению к реализации продукции, не соответствующей требованиям, в специализированный административный суд г. Уральск направлено 6 дел об административных правонарушениях. На некоторые из них были наложены штрафы. Так, торговый дом «Эмиль» был оштрафован на 198 тысяч тенге. Комитетом по защите прав потребителей МНЭ РК по итогам мониторинга, в целом по республике составлен реестр несоответствующей продукции. Реестр опубликован на официальном веб-сайте департамента. Как пояснил глава департамента, несмотря на принимаемые ими меры, выборочный мониторинг показал, что на объектах торговли продолжается реализация мясной, молочной, кондитерской, продукции из мяса птицы, не соответствующей требованиям технических регламентов на таких объектах торговли, как «Лидер», «Анвар», «Рамстор» и другие. В супермаркете «Дом еды» выявлены колбасные изделия, у которых срок годности истек на 18-48 дней. - Эти нарушения уже были выявлены на торговых объектах, которым ранее уже выдавались предписания. В связи с этим в настоящее время осуществляется мониторинг проверок по выполнению пунктов ранее выданных предписаний с целью привлечения виновных лиц к административной ответственности, - пояснил Мухамед АРЫСПАЕВ.
просроченные продукты

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