Жителей рухнувшего общежития в Атырау переселят в новый дом

Об этом сообщил аким города Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ сегодня, 1 июня. По словам акима города, это общежитие было построено в 1970 году. - Относилось оно к железной дороги, затем было приватизировано. В 2010 году здание было признано аварийным. Дом находится в запущенном состоянии. Сейчас работают эксперты, которые скажут по какой причине рухнули стены. Жители этого дома должны были быть переселены в 2015 году. В этом году мы в микрорайоне "Нурсая" завершили строительство 9-этажного 240-квартирного коммунального дома, мы планируем, что на следующей неделе в него все жители будут заселены. В новом