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Социум

Жителей рухнувшего общежития в Атырау переселят в новый дом

Об этом сообщил аким города Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ сегодня, 1 июня. По словам акима города, это общежитие было построено в 1970 году. - Относилось оно к железной дороги, затем было приватизировано. В 2010 году здание было признано аварийным. Дом находится в запущенном состоянии. Сейчас работают эксперты, которые скажут по какой причине рухнули стены. Жители этого дома должны были быть переселены в 2015 году. В этом году мы в микрорайоне "Нурсая" завершили строительство 9-этажного 240-квартирного коммунального дома, мы планируем, что на следующей неделе в него все жители будут заселены. В новом
gorod
Жителей рухнувшего общежития в Атырау переселят в новый дом
Об этом сообщил аким города Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ сегодня, 1 июня.
rabota3
rabota3
 По словам акима города, это общежитие было построено в 1970 году. - Относилось оно к железной дороги, затем было приватизировано. В 2010 году здание было признано аварийным. Дом находится в запущенном состоянии. Сейчас работают эксперты, которые скажут по какой причине рухнули стены. Жители этого дома должны были быть переселены в 2015 году. В этом году мы в микрорайоне "Нурсая" завершили строительство 9-этажного 240-квартирного коммунального дома, мы планируем, что на следующей неделе в него все жители будут заселены. В новом доме все условия созданы, решены все вопросы с коммуникациями, - говорит аким города Атырау НУРЛЫБЕК ОЖАЕВ. Напомним, в Атырау 31 мая обрушилось три этажа пятиэтажного общежития семейного типа, которое расположено по адресу: улица Баймуханова, дом 39. Вначале обвалились два этажа, а потом рухнул третий. Никто из жильцов не пострадал. - В 11.00 часов дня услышали грохот, оказалось у нас задняя сторона дома полностью обвалилась. Я позвонила в полицию, потому что моя мама инвалид первой группы и не могла выйти из дома самостоятельно. Полиция помогла ей выйти. Ничего мы не взяли с собой, только документы, что успели, то и взяли с собой. Теперь нам не разрешают входить в дом, - говорит житель дома АСЕЛЬ ШУГАЕВА. Как сообщают специалисты ДЧС, здание было полностью оцеплено. Было эвакуированно 133 жильца, из которых 40 детей временно разместили в общежитии "Казстройсервис". На месте происшествия акиматом города была создана рабочая комиссия для принятия решения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
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