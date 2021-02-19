В управлении физической культуры и спорта сообщили, что 21 февраля 2021 года в г.Уральске будет проводиться массовый лыжный забег, приуроченный к 30-летию Независимости Республики Казахстан. В забеге могут принять участие жители разных возрастов. - Лыжный забег проводится в целях развития и популяризации лыжного спорта, укрепления здоровья населения области, утверждения принципов здорового образа жизни, пропаганды исторической значимости Независимости, - отметили в облспорте. Время и место время проведения: 21 февраля в 11.00 ч., городской парк культуры и отдыха (правый берег р.Чаган). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.