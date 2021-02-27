Иллюстративное фото из архива "МГ" Официальными организаторами митинга являются активисты Лукпан Ахмедьяров и Бауыржан Алипкалиев. По словам Лукпана Ахмедьярова, они вдвоем подавали официальное уведомление о проведении мирного митинга, изучив закон. Место - сквер за памятником Славные дочери казахского народа (бывшая пл. имени Маншук Маметовой) - было выбрано не случайно. - Это место обозначено как разрешенное для проведения мирных митингов решением маслихата. Мы его выбрали и подали в городской акимат заявку на проведение мирного митинга. Ответа мы ждали 5 дней, однако его не последовало. В законе о митингах говорится, что если ответа не последовало в течение 3 рабочих дней, то митинг считается разрешенным. Я позвонил начальнику отдела внутренней политики Ерболу Кушекову и сообщил об этом, он со мной согласился, - рассказал Лукпан Ахмедьяров. Он отметил, митинг проводится исключительно по политическим темам. - Вообще у нас три требования. Первое - требование политических реформ. Нас не устраивает, как проходят парламентские выборы в республике, а также мы выступаем за изменение системы управления в государстве. Второе - требование остановить политические репрессии, мы требуем прекратить уголовное преследование людей только потому, что у них другое мнение. И третье - мы требуем освободить политических узников, - заявил Лукпан Ахмедьяров. Днем 24 февраля его вызвали в отдел внутренней политики г. Уральска для решения организаторских вопросов. Лукпан Ахмедьяров рассказал, что отделу ЖКХ было дано поручение для установки биотуалетов и точки подключения электричества. - Выехали на место и утвердили место установки сцены и полицейских постов, которые будут проверять ручным металлоискателем всех, кто приходит на митинг. Утвердили список предметов, наличие которых полицейские будут изымать: металлические трубы, арматуры, стеклянные бутылки, ножи. На каждом таком посту рядом с полицейскими должны стоять люди из оргкомитета, у которых будут опознавательные знаки - белые повязки на руках. Организаторы должны следить за тем, чтобы полицейские никого без оснований не заворачивали, - сообщил Лукпан Ахмедьяров. Участники митинга должны будут соблюдать необходимые санитарные нормы: надеть маски и соблюдать социальную дистанцию. Организаторы призывают участников митинга соблюдать порядок и мирный характер митинга - не портить коммунальное имущество и не совершать беспорядков. - Мы должны до митинга и во время митинга объявить о том, что наш митинг мирный и мы не допускаем явных призывов к беспорядкам, к насильственным действиям против полицейских и представителей власти. Я настоял на том, чтобы организаторы имели право подойти к полицейским на месте и передавать им тех, кто занимается провокациями: выкрикивает с места, чтобы сорвать выступление спикера, устраивает драки или находится в состоянии алкогольного опьянения. Также мы сошлись на том, что участники и организаторы митинга имеют право критиковать деятельность первого президента Назарбаева и нынешнего президента Токаева. Но мы не используем слов, которые можно расценить как оскорбление этих двух людей, - сообщил Лукпан Ахмедьяров. Он также говорит, что сотрудники ОВП пытались убедить его проводить митинг на набережной, а не на площади Маншук Маметовой. Якобы потому что в этом же месте призывает принять участие в митинге Мухтар Аблязов. - Я отказал им в этом, сославшись на то, что я не имею отношения к Аблязову и не являюсь членом партии ДВК. Кроме того, я настоял на том, что организаторы митинга не могут нести ответственность за тех людей, которые придут на митинг с атрибутикой партии ДВК, - заявил организатор митинга. В пресс-службе акима Уральска подтвердили, что митинг пройдет 28 февраля в 12.00, отметив, что они в этом также заинтересованы. - Заявление на проведение митинга написали Лукпан Ахмедьяров, Бауыржан Алипкалиев и Орынбасар Окасов. 24 февраля они были приглашены в горакимат для обсуждения организационных моментов митинга. Все просьбы организаторов были выполнены в рамках закона: будут установлены турникеты, электроподключение, будут использоваться ручные металлоискатели и установлены биотуалеты - все это организует акимат. В целом акимат заинтересован в проведении мирного митинга с соблюдением общественного порядка. Также организаторы утверждают, что в митинге будут участвовать не более 100 человек, - сообщили в пресс-службе акима города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.