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Бизнес-новости

В Уральске пройдёт олимпиада для поступления в Уфимский нефтяной техуниверситет

26-27 ноября 2022 года в Уральске в репетиторском центре «100 БАЛЛОВ» состоится первый тур олимпиадного тестирования в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Приглашаем учащихся 11-12 классов и выпускников средних профессиональных учебных заведений. Уфимский государственный нефтяной технический университет основан в октябре 1948 года на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. Университет имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным ВУЗом ПАО «Газпром». УГНТУ предлагает программы обучения во всех сферах нефтегазовой отрас
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В Уральске пройдёт олимпиада для поступления в Уфимский нефтяной техуниверситет
26-27 ноября 2022 года в Уральске в репетиторском центре «100 БАЛЛОВ» состоится первый тур олимпиадного тестирования в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ).
В Уральске пройдет олимпиада для поступления в Уфимский нефтяной техуниверситет
В Уральске пройдет олимпиада для поступления в Уфимский нефтяной техуниверситет
Приглашаем учащихся 11-12 классов и выпускников средних профессиональных учебных заведений. Уфимский государственный нефтяной технический университет основан в октябре 1948 года на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. Университет имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным ВУЗом ПАО «Газпром». УГНТУ предлагает программы обучения во всех сферах нефтегазовой отрасли: от разведки, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, транспортировки нефти и газа, хранения, переработки и маркетинга до экономики и управления нефтяными предприятиями. В состав университета входят 4 факультета, 5 институтов, 2 высшие школы, магистратура и аспирантура, институт дополнительного профессионального образования и молодежный технопарк. К услугам студентов – комфортабельные общежития, культурно-бытовой комплекс, спортивно-оздоровительный лагерь, спортивный комплекс с самым современным инвентарём и оборудованием, столовые.
В Уральске пройдет олимпиада для поступления в Уфимский нефтяной техуниверситет
В Уральске пройдет олимпиада для поступления в Уфимский нефтяной техуниверситет
В Уфимском нефтяном университете успешно функционирует система трудоустройства выпускников. Подписаны договоры и соглашения о сотрудничестве в области образовательных услуг и научных исследований с иностранными вузами, научными центрами и нефтяными компаниями. Спрос на молодых специалистов УГНТУ превышает предложения. В настоящее время в Уфимском нефтяном обучается более 1 300 иностранных студентов. Ведётся активная работа по развитию международной деятельности, обмен студентами и преподавателями в рамках программы академической мобильности, реализуется широкий спектр программ профессиональной подготовки и переподготовки для иностранных специалистов. Уфимский нефтяной сильный, хорошо оснащённый и адаптированный к современным условиям университет, обеспечивающий подготовку специалистов широкого спектра знаний. Для участия в олимпиаде необходимо до 25 ноября 2022 года подать заявку по телефону или в WhatsApp: +7 777 468 87 94. Место проведения: Уральск, Жукова, 1. Репетиторский Центр «100 БАЛЛОВ». Телефоны для справок: В Уральске: +7 777 468 87 94 (РЦ «100 БАЛЛОВ») В УГНТУ: +7 (347) 243-11-35 (Управление международного сотрудничества). Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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