В Уральске пройдёт олимпиада для поступления в Уфимский нефтяной техуниверситет

26-27 ноября 2022 года в Уральске в репетиторском центре «100 БАЛЛОВ» состоится первый тур олимпиадного тестирования в Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ). Приглашаем учащихся 11-12 классов и выпускников средних профессиональных учебных заведений. Уфимский государственный нефтяной технический университет основан в октябре 1948 года на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. Губкина. Университет имеет статус регионального опорного вуза России, является опорным ВУЗом ПАО «Газпром». УГНТУ предлагает программы обучения во всех сферах нефтегазовой отрас