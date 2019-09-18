Сестра пропавшего Елена рассказала, что видела его последний раз 28 августа на рынке "Жайык". - Он, конечно, и раньше, бывала, несколько дней не приходил домой, но потом объявлялся и мы знали, что он у друзей. Но в этот раз он пропал, всех друзей обзвонили, но никто не знает, где он, - говорит Елена. Александр в тот день, 28 августа, был одет в темно-синие джинсы и спортивную кофту. Рост мужчины - 180 сантиметров. Если кто-то располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба позвонить на номер: 87774249982. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.