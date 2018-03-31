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Экономика

В Уральске прошел бизнес-форум деловых женщин нашей области

31 марта в областном казахском драматическом театре прошел первый масштабный бизнес-форум, организованный Советом деловых женщин палаты предпринимателей «Атамекен» ЗКО. В ходе форума известные эксперты в области предпринимательской деятельности поделились практическими знаниями и ценным опытом, а также рекомендациями по открытию и развитию бизнеса для начинающих предпринимателей. - Прошло значимое событие для нашей области: собрались как женщины-предприниматели малого и среднего бизнеса, руководители крупных компаний, так и творческие натуры и те, кто хочет открыть свое дело и нуждается в сове
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В Уральске прошел бизнес-форум деловых женщин нашей области
31 марта в областном казахском драматическом театре прошел первый масштабный бизнес-форум, организованный Советом деловых женщин палаты предпринимателей «Атамекен» ЗКО.
В ходе форума известные эксперты в области предпринимательской деятельности поделились практическими знаниями и ценным опытом, а также рекомендациями по открытию и развитию бизнеса для начинающих предпринимателей. - Прошло значимое событие для нашей области: собрались как женщины-предприниматели малого и среднего бизнеса, руководители крупных компаний, так и творческие натуры и те, кто хочет открыть свое дело и нуждается в совете, - рассказал и. о. председателя Палаты предпринимателей ЗКО Сакен КАРИН. - На сегодняшний день у нас много активных представительниц прекрасного пола, которые хотят улучшить уровень жизни не только свой, но и всего общества. Кстати, даже в Палате предпринимателей преобладающее число женщин. Женщина – это наш двигатель, помогающий во всех начинаниях, способствующий экономическому и культурному развитию страны и во многих других социальных направлениях. Участницы форума имели возможность пообщаться со спикерами в непринужденной обстановке, а также получить юридические консультации, ценную информацию по организации и автоматизации бухучета, открытию и ведению расчетных счетов в банке, кредитованию бизнеса. В работе форума также приняли участие представители АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане и других банковских структур. По словам одного из организаторов бизнес-форума, директора ТОО «KazStepService» Шолпан УТЕРБАЕВОЙ, такой бизнес-форум будет проходить ежегодно. В следующем году Совет деловых женщин ЗКО планирует пригласить на форум для обмена опытом женщин-предпринимателей из соседней России. - Форум ценен тем, что он помогает нам двигаться вперед, мы получили очень важную информацию для ведения предпринимательской деятельности. Например, одна из сильных казахстанских бизнес-спикеров, председатель совета деловых женщин национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» ЮКО Алма Архабаева делилась своим опытом, как совмещать семейную жизнь и свой бизнес, как распределять приоритеты, - рассказала Шолпан УТЕРБАЕВА. – На форуме также мы узнали о госпрограммах по развитию малого и среднего бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»  от представителей фондов «Даму», Европейского банка реконструкции и развития и других банковских структур. Помимо обмена опытом, многие из женщин-предпринимателей нашли партнеров по бизнесу. В фойе каздрамтеатра была организована ярмарка-выставка товаров производителей и ремесленников нашей области, а завершился форум лотереей с ценными призами. Как добавила Шолпан УТЕРБАЕВА, Совет деловых женщин ЗКО кроме проведения ежегодных масштабных форумов в течение года будет проводить на безвозмездной основе обучающие тренинги по ведению бизнеса, например: участие в госзакупах на тендерах, автоматизация бизнеса и так далее, а также планирует оказывать помощь в аудиторской проверке на предприятии и другую поддержку.
Анжелика КУЗБАКОВА
бизнес-форум

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