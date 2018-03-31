В Уральске прошел бизнес-форум деловых женщин нашей области

31 марта в областном казахском драматическом театре прошел первый масштабный бизнес-форум, организованный Советом деловых женщин палаты предпринимателей «Атамекен» ЗКО. В ходе форума известные эксперты в области предпринимательской деятельности поделились практическими знаниями и ценным опытом, а также рекомендациями по открытию и развитию бизнеса для начинающих предпринимателей. - Прошло значимое событие для нашей области: собрались как женщины-предприниматели малого и среднего бизнеса, руководители крупных компаний, так и творческие натуры и те, кто хочет открыть свое дело и нуждается в сове