Сегодня, 30 июня, прошла дружеская встреча людей с ограниченными возможностями из Атырау с представителями местного общества инвалидов «Арба», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20160630-WA0006 Поделиться опытом приехали 8 людей с инвалидностью, из них 4 - инвалиды-колясочники, в сопровождении руководителя школы танца для людей с ограниченными возможностями «Безграничные таланты» в г.Атырау Гульсины БАЙКЕНОВОЙ. - В 2009 году мы открыли первую школу танцев для людей с ограниченными возможностями «Безграничные таланты», - говорит Гульсина БАЙКЕНОВА. – С тех пор наши ребята показывали прекрасные результаты, и вот сегодня мы решили показать всё, чему научились за эти годы нашим уральским друзьям. В танцах участвовали представители танца для людей с ограниченными возможностями «Безграничные таланты», а также составляющие им пару воспитанники хореографического ансамбля татаро-башкирского этнокультурного объединения «Татулык». Они смогли показать всю красоту общего вальсирования, дуэтные номера, а также перед собравшимися слушателями пел инвалид 2 группы по зрению Данияр ИДАЯТОВ. После показа своих танцевальных номеров атырауские танцоры с удовольствием поделились опытом со своими уральскими друзьями. На встречу в составе делегации также приехал талантливый художник Бакыт САЛИЕВ, который поделился своим опытом и научил некоторым хитростям изобразительного искусства всех, кто любит рисовать. В это же время мастер-класс по пулевой стрельбе показал Руслан АЙТПАЕВ. Как отметили его друзья, он не только профессиональный стрелок, но и прекрасный танцор. - Сначала я занимался танцами в школе танца для людей с ограниченными возможностями «Безграничные таланты», - говорит Руслан. – Было трудно и немного боязно, но потом все это отошло на второй план. Я понимал, что моя судьба в моих руках, и только от меня зависит, каким будет моё завтра. Участвовал на фестивалях танцев и неоднократно нашу пару номинировали. Потом увлекся пулевой стрельбой – добился успеха, и сейчас я кандидат в мастера. У меня все есть - друзья, любимая работа и любимое дело. Думаю, что нельзя, получив инвалидность, опускать руки, нужно по возможности налаживать свою жизнь. В теплой дружеской обстановке ребята общались, делились своим опытом, а также планировали будущие встречи. IMG_8192 IMG_8202 IMG_8232 IMG_8236 IMG-20160630-WA0002 IMG-20160630-WA0004 (1)