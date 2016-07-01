Водитель маршрутной "Газели" №8 засыпает песком ямы на асфальте после рабочего дня. zjMMicEpJYc   Пользователь Facebook Assel Tukusheva выложила видео, как мужчина засыпает яму. - Уральск. Перекрёсток Евразия - Айтиева. Водитель пассажирской газели с госномером 788 АРА 07 после смены приехал засыпать ямы на дороге. Видимо, так они его достали. Мимо проезжала патрулька, поблагодарили его в громкоговоритель. Я бы вышла и помогла, но дома ждёт 9-месячная дочь, - написала Assel Tukusheva.