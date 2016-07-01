Как выяснилось, причиной этому стали жалобы пассажиров. asfalt gazel - Каждый раз, когда мы проезжаем этот перекресток, пассажиры кричат, мол, ты что дрова везешь, - рассказал водитель маршрутки Ариф АББАСОВ. - Там на перекрестке проспекта Евразия и улицы Айтиева яма, вот в нее всегда попадаешь колесом. По словам Арифа АББАСОВА, вчера вечером он решил сам засыпать эту яму. Для этого он попросил песка у рабочих, они разрешили взять только на обочине. Этим-то материалом и засыпал яму водитель. - В городе, конечно, дороги ремонтируют, - говорит Ариф. - Но они просто не успевают залатать все дыры, вот я и решил помочь. Меня даже работники ДПС видели, но я как положено знак поставил. К тому же мужчина говорит, что все эти ямы вызывают поломки на транспорте. Нужно отметить, что Ариф АББАСОВ уже более 20 лет работает водителем общественного транспорта. Напомним, в социальной сети Facebook пользователь выложила видео, как водитель маршрутной "Газели" №8 после рабочего дня засыпает яму на асфальте на перекрестке улиц в Уральске. Фото Медета МЕДРЕСОВА