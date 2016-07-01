Узынкульцы уверяют, что причина всему постоянные перепады электроэнергии, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Каждое утро в семье Мусиных телевизор включают с опаской. На ночь всю бытовую технику отключают от питания, чтобы избежать перегорания. У людей перегорают компьютеры, телевизоры, холодильники и другая бытовая техника. Жители уже подавали жалобы в акимат и районную электростанцию, однако никакого внятного ответа не получили. Стоит отметить, что это не единичный случай в селе, и никто не обращает на это внимание.
- Проводам, которые у нас проходят по улице, уже 100 лет в обед. Нет никакой гарантии тому, что если снова будет ветер, у нас ничего не перегорит, и кто нам возместит потом? У меня четверо внуков, они хотят смотреть мультики, а у меня блок питания сгорел, они хотят играть в ноутбук, он тоже сгорел, а что делать им еще в совхозе? – возмущается жительница села Узынкуль Бахтылы МУСИНА.
Местный электрик рассказывает, что в тот день на улице был сильный ветер, в результате чего произошло короткое замыкание. После случившегося он сразу же сообщил в районную электростанцию, но никто на это не отреагировал. Электрик пояснил, что в советское время в селе делали перетяжку проводов, но сейчас до этого никому дела нет. Электриков здесь не было лет 10.
- Я сразу сообщил диспетчеру. На следующий день я спросил у него, ты передал? Он говорит, что нет. Я сказал ему еще раз, чтобы передал главному инженеру. Но никто ничего не хочет делать. Здесь трансформатор менять надо и провода тоже, все висит как сопли. Из старья все делаем, ничего нового у нас нет, кругом провода связаны, так не должно быть, - говорит местный электрик Александр МОРОЗОВ.
Начальник Теректинской районной электростанции заявил, что от природных явлений никто не застрахован, а людей предупреждали о том, чтобы они устанавливали предохранители в своих домах, которые защитят от перенапряжения, потому как это уже не первый случай в селе.
- У них должны стоять специальные аппараты, а у них их нет. Там в технических условиях есть специальный пункт, в котором говорится, если нет аппаратов, то ЗапКазРЭК ответственности не несет. Я им это объяснял. Каждый житель должен себя обезопасить, – разъяснил начальник Теректинской РЭС Мурат ГАЛИЕВ.
Возместить материальный ущерб уже не получится, да и люди перестали на это надеяться, главное для них, чтобы бытовая техника больше не перегорала, а для этого, видимо все-таки придется установить предохранители, пока другого выхода нет. Стоит отметить, что помимо регулярных перебоев с электричеством в селе Узынкуль добавляются проблемы с сотовой связью, а ведь находится оно всего в 45 километрах от города.
Виктор МАКАРСКИЙ