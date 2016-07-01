Технический директор риелторской фирмы «Райымбек» Кайнар УТЫЗБАЕВ за мошенничество осужден на 3,6 года колонии общего режима с конфискацией имущества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В качестве потерпевших предстали шестеро аксайцев, у которых в период с 2013 по 2015 годы Утызбаев взял деньги якобы на оформление документов по приобретению земельного участка, спецтехники и оценки квартиры. Но в итоге он не оказал обещанной помощи и не вернул деньги. Одной из потерпевших Асель Баймухановой технический директор риэлторской фирмы предложил помочь оформить земельный участок в черте города, заверив, что у него есть знакомые в земельном отделе. Свою услугу он оценил в 8 тысяч долларов. Заверив женщину, что она вот-вот получит землю, Утызбаев для подтверждения предоставил ксерокопию постановления акимата Бурлинского района о выделении на имя потерпевшей земельного участка (в ходе досудебного расследования выяснилось, что копия поддельная - прим. автора). Однако свои обещания Утызбаев не выполнил и деньги не вернул. Он также вызвался помочь через фонд «Даму» (поскольку представился специалистом этого фонда - прим. автора) оформить кредит для получения спецтехники еще одной жительнице Аксая Айгуль Куваншгалиевой. Более того, занял у нее 1 миллион тенге, заверив, что, вернет долг через месяц. Это было в канун нового 2014 года. Но ни через месяц, ни позже Куваншгалиева деньги не получила, впрочем, как и кредита. Из шести допрошенных в суде трое отказались от каких-либо претензий в отношении Утызбаева, поскольку между ними были заключены медиативные соглашения, и некоторым из них он вернул деньги. В суде Утызбаев обвинение в мошенничестве признал по трем эпизодам, в остальных случаях, по его словам, он действительно хотел помочь в оформлении документов. Деньги подсудимый пообещал вернуть и попросил время, чтобы собрать необходимую сумму. Он также заявил, что если его лишат свободы, на чем настаивали потерпевшие, то он не сможет выплатить долги, к тому же его семья останется без мужа и отца. В судебных прениях гособвинитель помощник прокурора Канат БИКЕТОВ запросил для Утызбаева наказание в виде лишения свободы сроком на 4,6 года. Он пояснил, что подсудимый уже был судим Бурлинским районным судом в 2015 году по статье «Мошенничество» и приговорен к двум годам ограничения свободы, но это не послужило для него уроком. Поэтому сторона обвинения настаивает на изоляции от общества. Бурлинским районным судом Утызбаев был признан виновным по статье 190 ч. 3 УК РК - "Мошенничество" и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества.