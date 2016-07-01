Сегодня, 1 июля, полицейские оцепили участок дороги по улице Брусиловского в поселке Зачаганск. Выяснилось, что при проведении дорожных работ (вдоль автомобильной дороги копают арычную систему - прим. автора) нашли предмет, похожий на снаряд. Позже на место прибыл "КамАЗ", за руль которого сел сотрудник спецподразделения. Снаряд погрузили в борт машины, после чего оцепление было снято.