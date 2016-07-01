Боеприпас обнаружили в земле при проведении дорожных работ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". snaryd11 (1) Сегодня, 1 июля, полицейские оцепили участок дороги по улице Брусиловского в поселке Зачаганск. Выяснилось, что при проведении дорожных работ (вдоль автомобильной дороги копают арычную систему - прим. автора) нашли предмет, похожий на снаряд. Позже на место прибыл "КамАЗ", за руль которого сел сотрудник спецподразделения. Снаряд погрузили в борт машины, после чего оцепление было снято. snaryd 1 (2) snaryd11 (3) snaryd11 (2) snaryad (1) snaryad (2) snaryad (3) snaryad (4) snaryad (5) snaryad (6) snaryad (7) Фото Медета МЕДРЕСОВА