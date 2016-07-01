Седьмого июля "МГ" исполняется 5 лет. Ровно пять лет назад в этот день вышел первый номер нашей газеты. - 5 лет вроде небольшая дата, но это первая веха... Если сравнивать с ребенком, то у нас начинается новый период. До этого было становление, а сейчас серьезный путь. Оглядываясь назад, 5 лет – это всего 260 недель, но столько всего уже прошагали. А главное, за это время практически не изменился коллектив. Значит, с нами интересно и надежно. И значит, мы реально команда, - говоритВ честь своего дня рождения коллектив решил отметить ударным, добрым и полезным трудом. Опять мозговой штурм, опять споры, дискуссии, в итоге решение: сажаем деревья. - Деревья - это на века. Хочу, чтобы мы тоже росли и приносили людям пользу. Чтобы под нашей кроной они нашли комфорт, - говорит Ольга ТУЛИСОВА. Для "зеленой акции" мы выбрали два социальных объекта - это центр адаптации несовершеннолетних, который построили не так давно, и больших деревьев там пока нет, а также онкологический центр, на территории которого также очень много насаждений. Во дворе каждого объекта мы высадили по 17 саженцев. Особо хотим ответить, что в обоих учреждениях нам помогали сотрудники. А в центре адаптации на помощь пришли и дети. Акция, мы считаем, удалась. Всем участникам спасибо!