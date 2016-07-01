Сегодня, 1 июля, коллектив газеты "Мой ГОРОД" высадил деревья во дворах центра адаптации для несовершеннолетних и онкологического центра. detski dom (6) Седьмого июля "МГ" исполняется 5 лет. Ровно пять лет назад в этот день вышел первый номер нашей газеты. - 5 лет вроде небольшая дата, но это первая веха... Если сравнивать с ребенком, то у нас начинается новый период. До этого было становление, а сейчас серьезный путь. Оглядываясь назад, 5 лет – это всего 260 недель, но столько всего уже прошагали. А главное, за это время практически не изменился коллектив. Значит, с нами интересно и надежно. И значит, мы реально команда, - говорит директор ТОО «Медиастарт 2012» Ольга ТУЛИСОВА. В честь своего дня рождения коллектив решил отметить ударным, добрым и полезным трудом. Опять мозговой штурм, опять споры, дискуссии, в итоге решение: сажаем деревья. - Деревья - это на века. Хочу, чтобы мы тоже росли и приносили людям пользу. Чтобы под нашей кроной они нашли комфорт, - говорит Ольга ТУЛИСОВА. Для "зеленой акции" мы выбрали два социальных объекта - это центр адаптации несовершеннолетних, который построили не так давно, и больших деревьев там пока нет, а также онкологический центр, на территории которого также очень много насаждений. Во дворе каждого объекта мы высадили по 17 саженцев. Особо хотим ответить, что в обоих учреждениях нам помогали сотрудники. А в центре адаптации на помощь пришли и дети. Акция, мы считаем, удалась. Всем участникам спасибо! onkologiya mg (6)   onkologiya mg (4) onkologiya mg (2) detski dom (1) detski dom (4) detski dom (5) detski dom (8) onkologiya mg (1) onkologiya mg (3) detski dom (2) Фото Медета МЕДРЕСОВА и Оксаны ТЕЛЯТОВОЙ