Заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ г. Уральска Ержан АУБАКИРОВ рассказал, что ямочный ремонт на проспекте Евразия не производился, потому что на этой дороге проведут реконструкцию. Ержан АУБАКИРОВ объяснил, что яма, которую засыпал водитель маршрута №8, находится на дороге по проспекту Евразия. И, по его словам, никакого ямочного ремонта по этой улице не производилось в связи с тем, что будет полная реконструкция дороги. Так, реконструкция дороги по этой улице началась весной, и строители пока еще не дошли до перекрестка проспекта Евразия с улицей Айтиева. По поводу того, что водитель маршрутки №8 засыпал яму на дороге, Ержан АУБАКИРОВ считает, что этот человек не сделал ничего плохого. - Если граждане чувствуют гражданскую позицию и оказывают содействие, то это же хорошо, - пояснил АУБАКИРОВ. Кроме того, перевозчики жалуются на дорогу в 6 микрорайоне от ТД "Клондайк" до бассейна. Как заверил завсектором автомобильных дорог сейчас проводятся тендерные процедуру, затем будет определен подрядчик и начнется капремонт. Ержан АУБАКИРОВ сообщил, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы организовать работу дорожников в две смены и закончить реконструкцию дорог быстрее. Напомним, в социальной сети Facebook пользователь выложила видео, как водитель маршрутной "Газели" №8 после рабочего дня засыпает яму на асфальте на перекрестке улиц в Уральске. Ариф АББАСОВ объяснил это жалобами людей на плохую дорогу. Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА