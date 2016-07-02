За неимением бесплатных городских пляжей, Уральцы вынуждены купаться в неположенных местах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". spasateli2 Ежегодно спасатели устраивают рейды по «диким» пляжам и проводят разъяснительную работу с населением. Люди зачастую нарушают правила безопасного поведения на воде. По словам спасателей, самые распространены причины, которые приводят к гибели, это распитие спиртных напитков и купание в не предназначенных местах. И если первый фактор зависит от самого человека, то во втором случае, это вынужденные действия. - Чтобы этого избежать, необходимо создать больше городских пляжей, на сегодня, к сожалению, в нашей области несколько пляжей полностью оборудованных, но они являются платными, то есть чтобы отдохнуть, людям нужно платить, но многие не имеют такой возможности, и им приходится искать альтернативу, - рассказал руководитель водолазно-спасательной службы ДЧС ЗКО Алексей ЕРЕМЕЕВ. Как утверждают спасатели, несчастные случаи, как правило, чаще всего происходят на реке Урал из-за сильного течения. Проводя рейд, они раздали людям памятки, в надежде, что они все-таки задумаются о последствиях и будут соблюдать все правила безопасности. - Это правильно, что ЧС ездит по пляжам, говорят, что купаться без взрослых нельзя, предупреждают, чтобы далеко не заплывали. Мы все эти правила знаем и соблюдаем, - говорит школьник Савелий ФЕДЮКОВ. Купание на необорудованных пляжах привело с начала года к гибели 10 человек, двое из которых дети. Благодаря оперативным действиям спасателей еще 7 удалось спасти. spasateli1 spasateli3 spasateli4 spasateli5 spasateli6 Виктор МАКАРСКИЙ