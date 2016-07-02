 За махинации при поступлении осуждена преподаватель АГУ имени Х. Досмухамедова, сообщает "АкЖайык". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Судом установлено, что подсудимая заверила местную жительницу, что сможет помочь при поступлении ее дочери на бесплатную форму обучения в университете и взяла у неё 550 тысяч тенге. Потом, узнав, что женщина взяла кредит в крупном размере на покупку земельного участка, подсудимая обещала помочь ей и в этом вопросе и получила обманным путём сначала 750 тысяч тенге, а позднее еще 450 тысяч тенге. Таким образом, потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 1 миллиона 750 тысяч тенге. Подсудимая признана виновной по п. 1 ч. 3 ст. 190 УК РК - «Мошенничество в круном размере» и приговорена к 3 годам лишения свободы условно, с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.