Трагедия произошла, когда семья гостила у родственников, сообщает "Актобетаймс". Иллюстративное фото с сайта today.kz Иллюстративное фото с сайта today.kz Несчастье произошло ночью 27 июня в поселке Жагабулак Мугалжарского района. Кто кормил годовалую малышку твердым молочным продуктом, точно неизвестно. Курт застрял у малышки в горле. Известно, что родители девочки приехали в Жагабулак из соседней Западно-Казахстанской области, чтобы погостить у родственников.