Подозреваемых в терроризме, которые принимали участие в вооруженном нападении на оружейные магазины и воинскую часть №6655 в Актобе, арестовали на 2 месяца, сообщает Tengrinews.kz. Фото очевидцев Фото очевидцев - В суд №2 города Актобе поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 9 лиц в возрасте от 16 до 29 лет. Постановлением следственного судьи суда №2 города Актобе ходатайства о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении указанных лиц удовлетворены, 8 и 14 июня 2016 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, - говорится в ответе на запрос редакции. Группа террористов совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе 5 июня. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. В результате нападений террористов погибли семь человек, трое из них - военнослужащие. 18 террористов были ликвидированы. По имеющимся данным, террористический акт организован приверженцами радикальных псевдорелигиозных течений, инструкции они получили из-за рубежа. Как сообщалось ранее, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов заявил журналистам, что нападавшие перед терактом прослушали обращение, предположительно из Сирии. - Однозначно скажу, что когда они все собирались в квартире, то они сделали обращение так называемого их имама, который обращение сделал, что надо провести священный джихад, и предложил прямо сегодня. Естественно, они подготовились, объекты знали. (...) Так называемый имам, по-видимому, из Сирии. Я думаю, следствие докажет. Но все 45 человек, которые собрались, они говорят: к нам обратились с обращением, сделали слуховое обращение. Они его послушали и сказали, что "нам нужно провести священный джихад, кто с нами", - отметил Касымов.