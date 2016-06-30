Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Иллюстративное фото с сайта euroradio.fm Иллюстративное фото с сайта euroradio.fm Как сообщили в полиции, 25 июня в 15.00 во дворе дома по проспекту Евразия женщина азиатской внешности, войдя в доверие к 7-летней девочке, украла ее серьги. Как выяснилось, женщина пообещала ребенку показать фокус. - Ущерб составляет 13 тысяч тенге. Данный факт рассматривается как мошенничество, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что мошенница еще не задержана. Возраст женщины 30-35 лет среднего телосложения, была одета в полосатую кофту, на плече серая сумка.