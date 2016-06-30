Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 30 июня, в палате предпринимателей состоялось заседание совета по защите прав потребителей, на котором как раз и обсудили вопрос невыплату компенсации за уничтожение больного поголовья сельхозживотных.мобильная группа палаты вместе с прокуратурой провела проверку в сфере ветеринарии. Проверка установила, что с начала 2015 года и по сегодняшний день 69 физическим и юридическим лицам не возмещена стоимость изъятых и уничтоженных больных животных на сумму 16,9 млн тенге. Между тем, согласно правилам и условиям возмещения физическим и юридическим лицам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, утвержденных приказом министра сельского хозяйства от 30 октября 2014 года за №7-1/559, стоимость изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения, либо обеззараженных и переработанных без изъятия животных, представляющих опасность животных или человека, подлежит обязательному возмещению. Согласно этим же правилам возмещение стоимости должно осуществляться в течение 10 рабочих дней после изъятия и уничтожения больных животных. - Так, в 2015 году при диагностических исследованиях животных на бруцеллез в ТОО «Дамир» было выявлено 80 голов крупного рогатого скота и 20 голов мелкого рогатого скота, положительно реагирующих на бруцеллез. В апреле и мае 2015 года больной скот был сдан в убойный пункт КХ «Жардем». Сумма возмещения ТОО «Дамир» отделом ветеринарии Зеленовского района установлена в размере 6 миллионов тенге. Однако до настоящего времени указанная сумма предпринимателю не выплачена. Аналогично до сегодняшнего дня не возмещены стоимости изъятых и уничтоженных больных животных 68 физическим и юридическим лицам,- рассказала Асель КАРТКУЖАКОВА. – В мае прокуратура района направила письмо в районный акимат на устранение нарушений. Как выяснилось на совете, министерством сельского хозяйства вопрос покрытия задолженности и кредиторской задолженности регионов предложено рассмотреть самостоятельно регионам. О чем и было предложено на совете по защите прав предпринимателей. Данный вопрос в будущем будет решаться депутатами на сессии областного маслихата.