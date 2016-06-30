В специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор трем мужчинам, занимавшимся хранение и сбытом марихуаны, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Как стало известно из материалов дела, подсудимые БАВГАШЕВ, БЕРДЫКУЛОВ и МУКАТОВ вступили в сговор. БАВГАШЕВ, имея знакомых в Кызылорде, занимавшихся сбытом марихуаны, в целях приобретения в особо крупном размере, созвонился с поставщиком Виктором. С ним подсудимый ранее отбывал наказание в Уральске. БАВГАШЕВ договорился о том, что тот встретится с МУКАТОВЫМ в Кызылорде. Затем МУКАШЕВ нанял своего знакомого КИРЕЕВА, который ничего о преступном замысле не знал, и они на машине "Ауди 80" выехали. Приехав в Кызылорду, МУКАТОВ, как и было обговорено, приобрел у Виктора марихуану в особо крупном размере. После этого он вернулся в Уральск. В это время БЕРДЫКУЛОВ, зная, что МУКАТОВ выехал в Уральск, арендовал квартиру в микрорайоне имени Кунаева. Затем все трое подсудимых приехали на эту квартиру, где занялись расфасовкой наркотика, чтобы в дальнейшем сбыть его. - Далее сотрудниками КНБ РК в вышеуказанной квартире были задержаны БАВГАШЕВ, БЕРДЫКУЛОВ и МУКАТОВ. При осмотре в квартире были обнаружены 161 спичечный коробок, 2 свертка, обмотанных скотчем, 3 полимерных пакета, 4 газетных свертка и скатерть с наркотическим средством марихуаной общим весом 5,1 килограмма, - сообщил судья Нурлан ГУБАШЕВ. Однако на судебном заседании подсудимый БАВГАШЕВ свою вину не признал и рассказал, что на квартире оказался случайно. Якобы он собирался в поликлинику и БЕРДЫКУЛОВ обещал подвезти его. Однако ждать на улице было холодно (был февраль - прим. автора) и он зашел попить чай. Тем не менее свидетель под псевдонимом "Константин" рассказал в суде, что именно БАВГАШЕВ организовал поставку наркотиков и Кызылорды. - Суд постановил признать БАВГАШЕВА виновным в преступлении по ст. 297 ч. 3 п. 1,3 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов" и назначить ему наказание в виде 13 лет колонии особого режима, с конфискацией имущества. Учитывая, что у подсудимого имеется непогашенная судимость - 2 года, общий срок составит 15 лет, - зачитал приговор судья Нурлан ГУБАШЕВ. МУКАТОВ и БЕРДЫКУЛОВ также были признаны виновными в преступлении по ст. 297 ч. 3 п. 1,3 УК РК - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". МУКАТОВУ назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, а БЕРДЫКУЛОВУ - в виде 10 лет общего режима. Обоим назначено принудительное лечение от наркомании. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.