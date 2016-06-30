Сегодня, 30 июня, на здание Спасо-Преображенского Храма установили центральный купол, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". kupol (2) Перед началом монтажа настоятель Спасо-Преображенского прихода протоиерей Владимир, игумен Дорофей и иерей Максим совершили чин освещения главного креста и центрального купола. - Это знаменательное событие для нашего прихода, - говорит протоиерей Владимир. – Это единственный храм, который не закрывался за все время своего существования. Полгода назад по благословению нашего архиепископа Антония были собраны пожертвования на изготовление центрального купола. И вот общими усилиями удалось собрать нужную сумму и заменить один из куполов. Это большая радость для всех нас. Надеемся, что со временем сможем украсить наш храм такими же куполами. Купол изготавливался уральскими мастерами, которые пожелали остаться неизвестными в течение нескольких месяцев. Как пояснили мастера, материалом для купола послужила нержавеющая сталь с вакуумным напылением нитрида титана, который является стойким, экологически неопасным материалом с гарантией на 50 лет. Купол состоит из более чем 1000 деталей, основная часть которых «золотые» пластины - 28 рядов по 33 штуки в каждом. Вес «золотого» купола составил примерно 500 килограммов. После освещения на крышу храма при помощи крана подняли сначала крест, а потом сам купол. На установку в среднем ушло около часа.
Кладбищенский храм во имя Преображения Господня был сооружен на частные пожертвования Уральского полицмейстера Войскового старшины Василия Варфоломеева Саратовцева, священника Алексия Бирюкова и Почетного гражданина Бакаушина. Закладка храма состоялась 6 июня 1887 года, освящен же храм 31 июля 1888 года епископом Оренбургским и Уральским Макарием.
