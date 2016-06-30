10 осужденных получили полное среднее образование, еще трое – основное, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». zona (5) Сегодня, 30 июня, в учреждении РУ – 170/2 (колония общего режима – прим. автора) вручили аттестаты и дипломы осужденным. По словам и. о. начальника учреждения Ганжи ТУРГАНАЛИЕВА, на территории колонии действуют вечерняя школа и профессионально-технический лицей. - Многие осужденные не имеют оконченного среднего образования. По закону все заключенные до 30 лет должны обучиться в вечерней школе и получить аттестат. Кроме того, у нас работает лицей, на базе которого осужденные могут получить рабочую специальность и работать по ней здесь в колонии, а потом уже и на воле, - рассказал начальник РУ 170/2. Заведующий учебно-консультационным отделом вечерней школы Жанболат ХАИРОВ рассказал, что в начале каждого учебного года учащихся бывает гораздо больше, чем к окончанию учебы. - Кто-то освобождается, кого-то переводят в другое учреждение. Но мы максимально стараемся всех охватить. Вот привезли ребят новых, они сейчас на карантине. И я пойду с ними разговаривать, рассказывать о необходимости получения образования. Хотя многие итак понимают необходимость получения аттестата, - говорит Жанболат ХАИРОВ. Аттестатов особого образца здесь конечно нет, в документе в основном красуются тройки и четверки. Но заключенные рады и этому. - На воле не успел получить образование. Я и там учился в вечерней школе и работал. Потом сел. В 2013 году, стал учиться с восьмого класса. Уже перешел в 11 класс. Сидеть еще три года, поэтому, думаю, что успею получить аттестат, - говорит Федор МОКШИН, которого в вечерней школе называют самым прилежным учеником. Геннадий ШЕРСТЯНКИН и Алибек КОБЛАНОВ сегодня получили аттестат о полном среднем образовании. - Сам я из Атырау. Был осужден еще по малолетке в 16 лет, только окончив 9 класс. Потом перевели сюда. Здесь с 2013 года учусь в вечерней школе. Выпускник 12 "А" класса, сегодня аттестат получил, чему очень рад, - говорит 27-летний Алибек КОБЛАНОВ, осужденный на 15 лет. Кроме аттестатов об основном и полном среднем образовании, 27 осужденных получили дипломы профтехлицея. Обучают здесь двум специальностям: газоэлектросварщик и плотник. zona (1) zona (2) zona (3) zona (4) zona (6) zona (7)   Фото Медета МЕДРЕСОВА