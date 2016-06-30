Такую просьбу они объясняют повальным воровством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вечером 29 июня руководитель местной полицейской службы ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН с начальником МПС Уральска Муслимом ДЖАРДЕМОВЫМ и участковыми прошли по дачным участкам и выслушали жалобы людей.
Манарбек ГАБДУЛЛИН рассказал, что обо всех проблемах дачников им известно.
- Главная проблема на дачах - это воровство, - говорит ГАБДУЛЛИН. - В основном оно совершается в то время, когда хозяев нет дома. Воруют цветной и черный металл. Вторая проблема - это отсутствие сторожей. Всего в Уральске 161 дачное общество и только в 43 есть сторожа. Также проблемой является отсутствие освещения на центральных улицах, а также лица без определенного места жительства. Дачи находятся в непосредственной близости к городу, поэтому днем они там, а вечером приходят на дачи.
Полицейские прошли по улицам дачного общества "Волна" и выслушали людей.
- У нас проблема с заброшенными дачами, - сетует дачник Роман ДЫННИКОВ. - К примеру, по соседству со мной заброшенная дача. Так вот ко мне на участок приходят воровать, а потом уходят через заросли брошенной дачи. Воруют у нас буквально все - трубы, металл, дрова. В этом году у меня даже туалет распилили на дрова и раму из окна.
Сторож этого общества Геннадий ПОЛТОРАКОВ показал один из таких домов, где обитают лица без определенного места жительства.
- В нашем обществе 540 участков, на 50 из них люди зимуют. Я не успеваю за всем уследить, да и не боятся нас, мы же безоружные, - говорит Геннадий ПОЛТОРАКОВ.
Сторож говорил о том, что неплохо было бы вооружить их, естественно, не огнестрельным оружием, а хотя бы чем-то для отпугивания воров.
На собрании дачники говорили, что идет повальное воровство.
Дачник Александр МИРОШКИН рассказал, как в мае стал свидетелем воровства с дачи соседа.
- Как только уехал хозяин, к его дачному участку подъехала машина с шашкой, как у таксистов, - рассказал Александр МИРОШКИН. - Они стали вытаскивать трубы с дачи и грузить в машину. Сторож подъехал к ним, они стали давить его. Затем они уехали. Мы увидели номер, позвонили в полицию. Полицейские нас потом опрашивали. Через какое-то время этот человек просил нас забрать заявление. Я отказался, потому что эти люди воруют абсолютно все. В нашем обществе "Коктем" ограбили 60 дач. Бабушки приходят и говорят, что украли все, вплоть до ложек и вилок.
Люди также говорили, что проблем с участковыми у них нет, они всегда приезжают. По их словам, проблемы начинаются со следователями, которые предлагают закрыть дело, так как урон незначительный.
Все они в один голос утверждают, что для воров у нас слишком мягкое наказание, поэтому они и не боятся.
Манарбек ГАБДУЛЛИН предложил рассмотреть дачникам идею конной полиции. Людям такое новшество понравилось. Дачники пояснили, что на машине по их дорогам ездить неудобно, а вот на лошадях как раз то, что нужно.
В конце собрания участковые раздали визитки со своими номерами, чтобы дачники могли в любой момент их вызвать. Начальник МПС Муслим ДЖАРДЕМОВ пообещал, что они продолжат контролировать ситуацию с воровством на дачах, а также проследят, чтобы задержанные за кражу понесли наказание.
Tc2SVCDkPgc
Фото Медета МЕДРЕСОВА
Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА