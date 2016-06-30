Такую просьбу они объясняют повальным воровством, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". reid dacha (2) Вечером 29 июня руководитель местной полицейской службы ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН с начальником МПС Уральска Муслимом ДЖАРДЕМОВЫМ и участковыми прошли по дачным участкам и выслушали жалобы людей. Манарбек ГАБДУЛЛИН рассказал, что обо всех проблемах дачников им известно. - Главная проблема на дачах - это воровство, - говорит ГАБДУЛЛИН. - В основном оно совершается в то время, когда хозяев нет дома. Воруют цветной и черный металл. Вторая проблема - это отсутствие сторожей. Всего в Уральске 161 дачное общество и только в 43 есть сторожа. Также проблемой является отсутствие освещения на центральных улицах, а также лица без определенного места жительства. Дачи находятся в непосредственной близости к городу, поэтому днем они там, а вечером приходят на дачи. Полицейские прошли по улицам дачного общества "Волна" и выслушали людей. - У нас проблема с заброшенными дачами, - сетует дачник Роман ДЫННИКОВ. - К примеру, по соседству со мной заброшенная дача. Так вот ко мне на участок приходят воровать, а потом уходят через заросли брошенной дачи. Воруют у нас буквально все - трубы, металл, дрова. В этом году у меня даже туалет распилили на дрова и раму из окна. Сторож этого общества Геннадий ПОЛТОРАКОВ показал один из таких домов, где обитают лица без определенного места жительства. - В нашем обществе 540 участков, на 50 из них люди зимуют. Я не успеваю за всем уследить, да и не боятся нас, мы же безоружные, - говорит Геннадий ПОЛТОРАКОВ. Сторож говорил о том, что неплохо было бы вооружить их, естественно, не огнестрельным оружием, а хотя бы чем-то для отпугивания воров. На собрании дачники говорили, что идет повальное воровство. Дачник Александр МИРОШКИН рассказал, как в мае стал свидетелем воровства с дачи соседа. - Как только уехал хозяин, к его дачному участку подъехала машина с шашкой, как у таксистов, - рассказал Александр МИРОШКИН. - Они стали вытаскивать трубы с дачи и грузить в машину. Сторож подъехал к ним, они стали давить его. Затем они уехали. Мы увидели номер, позвонили в полицию. Полицейские нас потом опрашивали. Через какое-то время этот человек просил нас забрать заявление. Я отказался, потому что эти люди воруют абсолютно все. В нашем обществе "Коктем" ограбили 60 дач. Бабушки приходят и говорят, что украли все, вплоть до ложек и вилок. Люди также говорили, что проблем с участковыми у них нет, они всегда приезжают. По их словам, проблемы начинаются со следователями, которые предлагают закрыть дело, так как урон незначительный. Все они в один голос утверждают, что для воров у нас слишком мягкое наказание, поэтому они и не боятся. Манарбек ГАБДУЛЛИН предложил рассмотреть дачникам идею конной полиции. Людям такое новшество понравилось. Дачники пояснили, что на машине по их дорогам ездить неудобно, а вот на лошадях как раз то, что нужно. В конце собрания участковые раздали визитки со своими номерами, чтобы дачники могли в любой момент их вызвать. Начальник МПС Муслим ДЖАРДЕМОВ пообещал, что они продолжат контролировать ситуацию с воровством на дачах, а также проследят, чтобы задержанные за кражу понесли наказание. reid dacha (3) reid dacha (4) reid dacha (1) reid dacha (5) reid dacha (6) reid dacha (8) reid dacha (9) reid dacha (10) reid dacha (11) reid dacha (12) reid dacha (13) reid dacha (14) reid dacha (15) reid dacha (16) reid dacha (17) Tc2SVCDkPgc Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Алтынбека МАЙКЕНОВА