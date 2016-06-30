В минувший понедельник, 27 июня, коллектив ресторана Burger King устроили самый настоящий праздник для детей из центра адаптации несовершеннолетних. 1 Один из ресторанов знаменитой сети быстрого питания Burger King открылся в нашем городе несколько месяцев назад и уже пришелся по душе уральцам и гостям города.   2 10 детей разного возраста из центра адаптации для несовершеннолетних пришли в этот день со своими воспитателями на праздник, который организовали сотрудники BurgerKing.   3 Поначалу дети немного стеснялись, но профессиональный аниматор Даша сумела их развеселить. Веселые конкурсы и эстафеты, задания на ловкость и внимание, танцы и другие развлечения раззадорили даже самых робких ребят. 4 Кроме развлекательной программы детей ожидала еще масса сюрпризов. Так, каждый ребенок получил в подарок плюшевого медведя. Не обошлось в этот день и без угощений из детского меню – «Хэппи Мил». Помимо вкуснейшего бургера, натурального сока и хрустящего картофеля-фри, в коробке «счастливого набора» лежала игрушка-сюрприз.   5 Не остались без внимания и дети, заглянувшие в тот день в гостеприимный ресторан со своими родителями. Ребята смогли вдоволь повеселиться, а также их угостили детскими обедами за счет заведения.   6 – Это первый благотворительный праздник для детей, который мы проводим в стенах нашего ресторана. Мы не стали приурочивать этот праздник к какой-либо дате. Лето – время каникул, пусть дети немного отдохнут и развеятся. Детство должно быть у всех детей счастливым, тогда и люди из них вырастут хорошие, - отметил представитель ресторана Райымбек.   7 Также организаторы праздника отметили, что в ресторане Burger King появилась новая услуга - детский праздник «под ключ».   8 Заказав в Burger King детский праздник, вы можете быть спокойны за его проведение. Профессиональная команда продумает все за родителей: вкусные детские обеды, веселая развлекательная программа с аниматорами, игры в инновационной интерактивной площадке подарят отличное настроение имениннику и его маленьким гостям.   9 И самый главный сюрприз – именинник получает подарок от ресторана Burger King. Хотите устроить настоящий праздник для своего ребенка без лишних хлопот и беспокойства – приходите к нам в ресторан Burger King.   10

